卡神楊蕙如遭北檢查出為綠營網軍，帶風向害死大阪辦事處長蘇啟誠，對此，蔡英文總統今天表示，這件事情已經進入司法調查階段。她就不能夠在個案上做什麼樣的評論。呼籲全民對錯假訊息要有足夠的警覺，更不希望看到為了選舉利益做這樣子的操作。

蔡英文總統今天出席全國交通科技產業會議開幕式，對高雄市長韓國瑜質疑民調可信度，希望他的支持者接到民調電話後，能表明支持蔡英文來進行混淆，媒體詢問蔡英文的看法。

蔡英文表示，這個民調不是只有今天才做，而是這段時間以來持續進行，有些民調單位是每一段時間就做一次，民調還是呈現一個穩定的態勢，儘管如此，我們還是覺得，在民調好的時候，我們應該多加油，繼續努力做得更好，民調不好的時候就要自我檢討，看看哪些地方需要再來強化。

她說，至於韓市長質疑民調背後的種種，她相信在這麼多家的公司單位的民調之下，大家都可以去觀察，去做自己的看法，倒也不需要去質疑一些不必要質疑的事情。「難道韓市長要質疑每家民調單位所做出來的結果嗎？」

對卡神楊蕙如被查出來，在網路再往上帶風向，害死了一個外交部的處長，楊蕙如是否真是民進黨網軍？對楊因為幫綠營帶風向害死自己人有何看法？

蔡英文表示，這件事情已經進入司法調查階段。「我就不能夠在個案上做什麼樣的評論。」不過，她說，我們的立場一向都很清楚。就是我們不願意看到，也會採取必要的行動，來防止製造錯假訊息。

蔡英文強調，我們也要防止錯假訊息混淆是非，甚至造成社會的對立。「我想，這不只是政府要做，我相信我們全體人民都要有足夠的警覺，我們更不希望看到為了選舉利益做這樣子的操作」。

至於是否會擔心此事影響選情？她說，我們還是按照我們自己的步驟，步步為營努力爭取最多支持。

(中時 )