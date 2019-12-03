日本廣島縣吳市廣多賀谷3丁目的1家鐵工廠11月30日中午突然有1塊重達數公斤的金屬片穿破屋頂，掉落到廠房內，所幸當時工廠無人，沒有釀成災害。

這塊金屬片是漆成灰色的，長約45公分、寬約10公分、厚度約1公分，重量則是相當於鐵的重量，金屬片的1部分有裂縫。

這家鐵工廠的60歲老闆30日下午4點左右上班時，發現鋼架蓋的平房工廠的屋頂破個洞，工廠內的機器中則夾了1塊金屬片。

由於工廠位於人口稠密地區， 30日1時左右，工廠附近有幾個居民都聽到了巨響。當地警署接獲工廠報案後，已將金屬片帶回保管。

日本國土交通省觀光局廣島機場辦事處指出，那個時間帶，在那一帶的上空並沒有民航機的飛行計劃。海上自衛隊岩國基地也表示，「沒有發生如零件掉落等案例」。

由於工廠周圍沒有高樓大廈，鐵工廠老闆表示，「從現狀來判斷，我認為應該是從天而降的物體，這是人命關天的事情，希望能找出原因。」

(中時電子報)