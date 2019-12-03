台南地檢署首度起訴大陸以「北平模式」吸收台灣現役軍官案！工黨主席鄭昭明涉嫌媒介中校退役的兒子鄭志文，收取大陸福建統戰部李姓情報人員的現金及手表等禮物，簽署承諾不抵抗協議書，還介紹陳姓現役憲兵中校軍官在馬來西亞、越南等地與李某見面，並收受禮金及手表。南檢歷經4個多月的偵辦，因鄭志文繳回犯罪所得61萬餘元，3日偵結將鄭姓父子依違反國安法起訴，並分別求刑3年、3年8月。

據了解，「北平模式」係指國共內戰中期，駐守北平的將軍傅作義，對共軍採取不抵抗策略。由於李某與仍在聯勤司令部任中校軍官的鄭志文於新加坡會面時，曾提及將來如果大陸武力犯台，希望鄭志文能夠循「北平模式」，並期待鄭在軍中循序升遷及發揮影響力，共謀統一大業，鄭除應允還當場簽立「兩岸互信協議書」，被檢方痛批「其行徑與陣前叛逃並無二致」。

今年7月初，調查局國安站接獲情資，指76歲的鄭昭明、50歲的鄭志文與大陸情報工作官員意圖在台發展組織，危害國家安全。經分案指派檢察官王聖豪指揮國安站調查官蒐證後，7月30日曾持法院核發的搜索票，前往鄭姓父子住所等4處執行搜索，當場扣押行動電話、文件等物，並傳喚被告鄭姓父子及陳姓現役軍官等3人，訊問後鄭姓父子各以新台幣10萬元具保。

檢方查出，2009年11月7日鄭昭明在日本與大陸李姓情報人員餐敘，即承諾介紹當時任職軍中的兒子鄭志文與對方見面，李即透過鄭父轉交美金1000元及禮物給鄭子。

隔年10月8日至11日，鄭姓父子在新加坡與李某見面時，李除希望鄭志文再引介其他軍中現役同仁出國結識，還提及將來如果中共武力犯台，希望對方能夠循「北平模式」不抵抗策略，並期待鄭在軍中循序升遷並發揮影響力，共謀祖國統一大業，經鄭應允後當場簽立「兩岸互信協議書」，李再於會後給鄭美金1萬1000元及價值新台幣1萬元的手表1支。

2013年7月2日鄭志文退伍後，因李某一再催促，加上適逢現役憲兵中校軍官的陳姓好友邀約，2016年12月10日至14日共同前往馬來西亞旅遊時，藉機引介陳與李初步認識，並收受人民幣2萬元的旅遊補貼。

2017年8月15日鄭志文以共同投資的公司業務為由，邀陳前往越南旅遊，期間與李會面，並收受人民幣2萬元的旅遊補貼。2018年7月鄭再邀陳到越南，李某等大陸統戰部人員趁機遊說陳也接受「北平模式」，並交付美金1萬元的見面禮及鄭、陳各美金1000元的旅遊補助。

(中時 )