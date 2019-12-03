每年年末至隔年2月，是一氧化碳中毒意外發生的「旺季」，此時氣溫驟降，許多人喜歡在家泡澡禦寒，但小心若通風不良容易成為一氧化碳中毒的犧牲品。根據內政部消防署資料顯示，今（108）年截至10月底，全國一氧化碳中毒已發生16件，奪走4人性命，並造成48人受傷。許多人都知道一氧化碳中毒危險，但在中毒當下，多半人只覺得是感冒頭痛。

多半一氧化碳發生原因就是室內外通風不良，在然繞不完全時，帶有一氧化碳的廢氣無法順利排出，就有可能發生危險。（摘自內政部消防署）

一氧化碳中毒之所以是常見的家庭災害，正因為一氧化碳本身無色無味，不易察覺的特性。據《Heho健康》報導，振興醫院急診重症醫學部醫師田知學表示，一氧化碳中毒最典型的症狀就是頭暈、頭痛，並可能伴隨著肚子痛、嘔吐等。 許多人有此症狀時多半以為自己是因為天冷著涼、感冒了，卻不自知死神已在敲門。

多半一氧化碳發生原因就是室內外通風不良，在燃燒不完全時，帶有一氧化碳的廢氣無法順利排出，就有可能發生危險。尤其在天冷的冬日，民眾多半喜歡緊閉窗口、窗簾等，室內空氣的流通就更差，意外事件才會更加頻繁。

一氧化碳中毒為甚麼這麼致命？是因為本身易於和身體血紅素結合的特性。田知學解釋，一氧化碳與血紅素結合能力比氧強200 倍，與血紅素過多的結合會造成血中氧氣不足，血液從肺部攜帶要輸給身體組織的氧就愈來愈少，一旦身體細胞缺氧就會死亡。

通常一氧化碳中毒的患者會開始覺頭暈想吐，漸漸地視覺模糊、眼前出現黑點、開始畏光、暫時失明及喪失聽覺，最後抽慉、昏睡，嚴重的話，短短幾小時就會死去。

一氧化碳影響人體之嚴重性。（美國防災協會統計資料／摘自內政部消防局）

內政部指出，今年發生的16件一氧化碳中毒案件，有31.25%是發生在出租的房屋，同時提醒房東應注意熱水器有無安裝不當，房客若因此發生事故，房東恐須負過失傷害、致死等刑責。房客在租屋時，也更要多注意熱水器的安裝細節，以策安全。

遇到一氧化碳中毒患者時，絕對不要先開窗，因為，開床時恐怕造成火化而引發爆炸，切記先將瓦斯及火源關閉後，再開窗。而最好的方式，就是隨時保持室內通風無礙。

(中時電子報)