「卡神」楊蕙如被檢調認證是網軍首領，付錢給下線在網路PO文，替駐日代表謝長廷辯護，導致大阪辦事處處長蘇啓誠輕生。此事證實了「花錢養網軍帶風向」確實存在，國民黨總統候選人韓國瑜連發3文評論此事件，今早更寫15字送給網軍：擷圖發出去，一萬賺進來，網軍發大財。
去年日本關西機場因燕子颱風關閉，網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我駐外人員態度差，後來網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，致處長蘇啓誠輕生。
檢警查出是「卡神」楊蕙如指示網軍下線蔡福明以「idcc」帳號PO文，台北地檢署昨（2日）依侮辱公署及侮辱公務員罪嫌起訴楊、蔡2人。
檢方更發現，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示蔡福明等多名下線，在PTT等社群媒體上發文帶風向，蔡福明等下線再透過其他群組指揮網軍，網軍發文後截圖回傳做證明，每人每月可領新台幣1萬元。
韓國瑜昨下午先在臉書發表【起訴網軍頭、不忘蘇處長】一文，深夜又發表【外交官的以死明志、豈容執政黨冷血以待！】，要求執政黨釐清共犯結構，交代清楚幕後金主。
今早最新發文則相當精簡，韓國瑜表示「今天這篇文送給網軍，韓流來了為自己加菜，歡迎留言。
#擷圖發出去
#一萬賺進來
#網軍發大財」。
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