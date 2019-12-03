為提升台灣新創科技接軌全球市場的機會，2019年遠傳電信在經濟部工業局支持下，攜手台灣亞馬遜，首度舉辦「AI Star國際進擊選秀會」，在近一年提供完整精實的培訓規劃下，包含進階技術輔導課程及豐碩雲端資源支援，國際拓銷成績屢傳捷報，截至今年度11月底已有8家新創團隊獲得國際訂單，客戶遍及亞太、歐洲、美洲地區，成果亮眼!

本活動以提升臺灣人工智慧技術團隊之技術能量，進而發展新形態商業模式，串接國際市場機會為目標；總計共招募28隊新創團隊參與培育活動，包含提供5場次的專業課程訓練，其中22隊取得AWS認證，以及辦理多場國際大廠鏈結活動。截至目前，共計有8家科技新創簽訂國際訂單，企業名單包含云醫智能股份有限公司、博遠智能科技股份有限公司、新加坡商喜羅亞股份有限公司台灣分公司、健中資訊股份有限公司、良知股份有限公司、新鉅峰國際科技有限公司、創星物聯科技(股)公司、觔斗雲聯網科技股份有限公司等。

遠傳電信在這次計劃中，積極導入各項資源協助新創科技拓銷國際。內部資源部分，負責大數據領域的陳傑豪資深協理率領企業專家團，長期與各團隊進行一對一針對海外市場和技術趨勢的輔導；外部機會方面，遠傳電信更積極為參與團隊創造國際媒合機會，包含邀請了Yushan Ventures的副總裁-Volker Heistermann，期待借重其長期接觸國際AI新創產業、在Google及AT&T的經驗，協助臺灣新創團隊在產業策略和募資計劃等有更聚焦的方向，並評估投資機會。

鑒於今年度的優秀培訓成果，2020「AI Star國際進擊選秀會」目前積極研擬中，期待政府持續支持及各方建議投入，以助計劃優化，加速提升臺灣人工智慧技術團隊之全球拓銷能量。

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(中時電子報)