卡神楊蕙如養網軍帶風向，造成前大阪辦事處長蘇啟誠自殺，遭北檢起訴。國民黨今天下午將赴外交部，舉辦「民進黨網軍逼死外交官，為蘇啟誠處長討公道」抗議活動；總統參選人韓國瑜發言人葉元之上午也表示，駐日代表謝長廷是否指使楊蕙如，要出來給國人交代，蔡英文有沒有拿錢給楊蕙如養網軍，民進黨高層也要出來說清楚。

葉元之說，楊蕙如案令人覺得非常可惡的是，居然有人利用網路匿名文化，在網路上對別人隨意攻擊、帶風向，甚至造成一位外交官之死，非常遺憾；如今雖欣慰凶手被起訴，但起訴仍挽不回外交官的生命，仍令人痛心。

他說，楊蕙如已承認用錢養網軍，在網路帶風向，請問她的錢哪裡來？那些錢不可能是楊自己付的，是誰給她錢，讓她在網路養網軍帶風向？誰是指使她在網路帶風向的元凶？去年關西機場淹水事件，當時輿論把茅頭指向謝長廷，沒多久網路就有一位「idcc」網友在網路帶風向，說謝管不到大阪辦事處，後來間接造成蘇處長之死；請問楊蕙如為何要幫謝帶風向？大家都清楚楊就是謝的子弟兵，是否謝指使楊如此，謝要出來給國人交代。

葉強調，去年九月他去今天市刑大報案，如今北檢已查明並起訴楊，他非常熱切希望謝長廷出來說清楚。之前PTT曾清查挺蔡英文帳號共分3系統，包括楊蕙如、跑步哥及台獨機關槍等3個系統，楊是PTT認證的網軍，請問楊有沒有拿蔡英文的錢，民進黨高層包括謝長廷都要出來說清楚。

葉元之說，楊遭起訴也證明網路很多人拿錢辦事，證實黑韓產業鍊存在，如同看見一隻蟑螂，後面就有一百隻蟑螂，如今發現一個楊蕙如，請問後面千千萬萬個民進黨「楊蕙如們」在哪裡？他呼籲楊蕙如們適可而止，也呼籲所有在網路被霸凌、攻擊的人，勇敢站出來扺制，千萬不要變成「楊蕙如們」賺錢的工具。

(中時 )