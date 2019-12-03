時代力量立委黃國昌上午偕同不分區立委提名人邱顯智、新北市第12選區立委候選人賴嘉倫前往監察院陳情。(趙婉淳攝)

時代力量立委黃國昌緊咬「砂石案」，韓辦發言人葉元之昨赴北檢按鈴提告，黃上午偕同不分區立委提名人邱顯智、新北市第12選區立委候選人賴嘉倫前往監察院陳情，盼監委介入調查當初李家圈地牟利，竟要全體納稅人買單，還質疑僅耗時一天就完成變更土地，要韓親自說明，不要找國民黨的側翼將他抹成民進黨的打手。

黃國昌接連爆料國民黨總統參選人韓國瑜，任立委期間涉嫌為李佳芬家族砂石事業關說，把「河川地」變為「浮覆地」，在濁水溪河床上採砂牟利，韓辦隨即澄清完全是法制化的過程，認為黃涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，昨赴北檢按鈴提告。

黃國昌直指，針對是否拿納稅人的錢蓋堤防，圈地違法設砂石場，韓國瑜至今不敢否認、面對，只不斷用模糊焦點方式，昨濫用提告想躲在偵查不公開的保護傘下。

黃國昌出示出當初李家申請變更地目的公文，強調早在1995年時，李家的大通砂石場就已占用該地，2000年提防驗收完畢登記為國有地，李家迫不及待馬上申請變更成礦業用地，更離譜的是即便違法情節明確，雲林縣府審查後仍核准，而且從申請到通過僅花一天。

黃國昌說，昨天國有財產署署長也無法理解，為何雲林縣政府僅開出共6萬元的兩張罰單，而2002年報紙也指出雲林西螺鎮民無法接受，認為這是特權，當時鎮民向監委陳情，但事後的訪視報告卻半個字都未提。

另外針對苗栗縣政府日前逮捕前台灣自來水公司董事長徐享崑涉，邱顯智說，許多無權無勢的人，在我國的司法體系之下被冤判死刑，甚至無期徒刑，希望向監院陳請重新調查。

邱顯智批評，依照法務部規定，通緝後，通緝書正本要送交內政部警政署，副本交給戶籍所在地的警察局，但苗栗警方竟然說，「完全不知道徐享崑被通緝」，這真的是莫名其妙，希望監院徹查，「到底誰在縱放這個貪污的重刑犯？」

(中時 )