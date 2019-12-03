北聯幫郜姓大哥今年4月間凌晨行經北市新生北路、南京東路口時，撞倒騎腳踏車的陳姓男子後逃逸，事後找16歲江姓少年為出面「頂包」投案，但因騎士傷重不治，少年頂不下去，郜男才坦承犯案。台北地檢署依過失致死、肇事逃逸等罪嫌起訴郜男，另涉嫌頂包的江姓少年則移送少年法庭審理。

郜姓男子是北聯幫大哥，曾疑因20萬餘元運動簽賭債務，與竹聯幫分子在台北市第二殯儀館旁發生槍擊案，而被警方送辦。

檢警調查，4月22日凌晨5時許，郜男駕車行經新生北路、南京東路口時，因沒開車燈又車速過快，撞上騎腳踏車闖紅燈的陳姓男子倒地，郜不想被逮竟加速逃逸，跑到北投山區躲藏。

郜男竟找來16歲江姓少年「頂包」，到中山二派出所投案。但警方訊問車禍細節，江一問三不知，江得知陳被送醫院急救後傷重不治，江才坦承是出面頂罪的。

警方調閱監視器，確認車主就是郜男，而郜男自知逃不過，才到警局投案，警方依肇事逃逸、過失致死等罪送辦。

(中時 )