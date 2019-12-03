蔡依林（Jolin）將在年底於台北小巨蛋舉辦出道20周年紀念演唱會，由於門票秒殺，造成一票難求的空前盛況且不再加場，讓歌迷紛紛祭出留言攻勢再度敲碗寄望高雄場，主辦單位3日宣佈將在2020年5月15、16、17日，於高雄巨蛋舉辦「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 高雄站」，並於15日中午12點15分於KKTIX售票系統開始售票。

她距離上一次「2013 JOLIN MYSELF WORLD TOUR」在高雄巨蛋開唱，睽違7年時間，對於南部歌迷念念不忘的Jolin開心表示：「一直很想再到高雄巨蛋開演唱會，尤其南部熱情及人情味都印象深刻，這次能再次在高雄開唱，有夢想成真的感覺。」在上一次巡迴高雄站上Jolin為了貼近南台灣歌迷，曾在蔡媽媽的建議下一連演唱了陳小雲的〈舞女〉、〈愛情的恰恰〉等，這次為了全新的高雄場，Jolin希望再次挑戰新的台語歌，更開放歌迷留言為台語不夠輪轉的她，提供曲目意見。

而「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020 世界巡迴演唱會 台北站」正式倒數不到1個月的時間，Jolin特別飛到LA密集彩排半個月，除了要在這半個月內搞定全新造型定裝，更要與新找來的16位專業舞者練舞及培養默契；由於工作時間非常壓縮，舞者事前已經彩排三週，但Jolin得在12天內熟記並練習所有舞步，讓她天天都繃緊神經備戰，從造型、舞蹈、視覺、聽覺各方面都親力親為參與討論；問Jolin目前進度中對於哪一部分最有信心？她表示：「音樂部分！我敢以我的名字掛保證，絕對會讓大家耳目一新。」

(中時 )