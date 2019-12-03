時力立委黃國昌赴監察院告發韓國瑜岳父開砂石場案，韓國瑜競總發言人葉元之表示，黃國昌並沒有任何韓涉及不法的證據，之前編一個故事，講了好像很嚴重的事，結果拿出來的證據，都是人家開協調會的會議紀錄，證據力非常薄弱，不具證據價值；黃只憑一張嘴，現在被看破手腳了，又要作政治動作，跑去監察院告瀆職，我們現在不隨黃起舞。

葉元之說，大家都知道黃國昌出來刷存在感，演這部爛劇，只為了拉時代力量的聲量，這個案子已經歹戲拖棚，黃再這樣搞下去只會消滅他自己過去的信用而已。

(中時 )