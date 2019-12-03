黃國昌赴監院告發 葉元之嗆只憑一張嘴 12:082019/12/03 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 葉元之。（黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時力立委黃國昌赴監察院告發韓國瑜岳父開砂石場案，韓國瑜競總發言人葉元之表示，黃國昌並沒有任何韓涉及不法的證據，之前編一個故事，講了好像很嚴重的事，結果拿出來的證據，都是人家開協調會的會議紀錄，證據力非常薄弱，不具證據價值；黃只憑一張嘴，現在被看破手腳了，又要作政治動作，跑去監察院告瀆職，我們現在不隨黃起舞。 葉元之說，大家都知道黃國昌出來刷存在感，演這部爛劇，只為了拉時代力量的聲量，這個案子已經歹戲拖棚，黃再這樣搞下去只會消滅他自己過去的信用而已。 (中時 ) #黃國昌 #證據 #韓國瑜 #監察 #砂石場 也許您會感興趣 推薦閱讀 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 民進黨：壓低韓國瑜票數 讓他領不到選舉補助款 14:262019/11/30 政治 韓馬祖造勢俯拍圖 網驚喊：人多到好誇張 14:582019/11/30 政治 砂石案誰才黑？游淑慧怒掀蘇貞昌往事 00:032019/12/01 政治 看穿民進黨操控妙天轉向 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 【老吳保勢三招2】免動員韓粉仍滿場 吳上台支持者就尿急 10:222019/12/03 政治 高雄只要守住這些票 輔選人士：韓就會贏 10:252019/12/03 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓支持度韓黑驚：好鐵！ - 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 - 政治 聲淚俱下痛罵蔣經國？網嘆：吳怡農玩完了 - 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ - 政治 楊蕙如律師是碧仲幫？藍委疑背後是陳明文 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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