香港反送中事件延燒，不少香港人尋求來台庇護，內政部統計，今年截至10月有4351名港人獲得居留許可，比過去增加2倍，時代力量立委徐永明今陪同香港大專學界國際事務代表團及台灣 NGO團體召開記者會，呼籲朝野盡快確立完善的人道救援與庇護機制，保護受到爆政迫害的香港難民來到台灣。

徐永明指出，目前港澳條例第18條，雖予行政機關裁量權，提供香港反送中事件後來台者援助，但在沒有明確法律明文保障程序及當事人權利的情況下，主管機關的許可及進程難以預期，若駁回或不受理亦無法被監督或救濟。

香港浸會大會長方仲賢代表發表聲明表示，從雨傘革命的未竟全功，到泛民主派及本土派相繼被褫奪參選權、褫奪議席；甚至強推通過《逃犯條例》修訂草案，香港的自治權早已危在旦夕，中共意圖讓香港失去其國際性，令香港淪為一個普通不過的中國城市。

方仲賢呼籲台灣提供兩大人道救助方向，包括難民法及修改港澳條例第18條，給予香港人居留簽證，香港人在台灣就業可以不受限港澳第16條，非台灣人在台灣工作的薪資限制。

徐永明說，香港反送事件讓民進黨撿到槍，讓整個選舉過程幾乎呈現一面倒的狀態，期待執政黨能有所作為，而不是只顧著獲取政治利益，對於港人人道救援或難民庇護淪為選舉口號。

主辦單位原本邀請陸委會、移民署出席記者會，但紛紛遭到婉拒出席，徐永明質疑，難道政府擔心沒辦法給香港朋友回應或是對台灣民眾表態而迴避嗎？呼籲蔡政府重視香港問題，別只顧著撿到槍鞏固政權。

(中時 )