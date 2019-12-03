時力立委黃國昌日前爆料國民黨總統參選人韓國瑜召開協調會，圖利岳父經營砂石場。今有一總統大選民調公布，結果顯示，總統蔡英文的支持度為44.5%，國民黨總統候選人韓國瑜為23.0%，兩人差距拉大到21.5個百分點。至於親民黨主席宋楚瑜支持度僅為7.7%。對此，資深媒體人陳敏鳳直言，韓國瑜支持度好鐵！

網路媒體《放言》今公布民調，蔡英文以44.5%的支持度，大勝韓國瑜23.0%，蔡韓差距擴大到21.5個百分點，宋楚瑜則以7.7%居第三，未表態則為24.8%。

《放言》也詢問「明年1月選舉前，您有沒有可能改變支持的對象？」上，其中，蔡的堅定支持者為83.9%，16.1%的受訪者可能改變；韓的堅定支持者為80.8%，19.2%可能改變；韓蔡兩人堅定支持者和可能改變者都呈現相同比率。至於宋楚瑜，堅定支持者僅60.5%，高達39.5%可能改變。

此民調是由《山水民意研究股份有限公司》於108年11月27日至 28日執行，成功訪問1072為20歲以上台灣成年人，信心水準為95%,抽樣誤差約為正負2.98個百分點。

對於這個結果，陳敏鳳表示，韓粉的支持度依舊非常鐵，但英粉對蔡英文的支持度也很鐵，兩方都有八成以上的支持者。這次選戰，可能改變心態的選票者，將成為選戰的關鍵。

(中時電子報)