新黨不分區立委排名第一位的候選人邱毅，今(3日)一早在新黨發言人、同時也是新黨不分區立委候選人王炳忠陪同下，與新黨青年軍蘇恆、林明正等共同到台北市南港成德市場拜票，不少人都認出邱毅，驚訝能看到電視上揭弊戰將的本尊；也有中年阿姨問要如何選給邱毅，一旁負責廣播的王炳忠連忙教育民眾「政黨票投新黨」。

有阿姨問新黨青年軍要怎麼選邱毅？王炳忠說要把政黨票投新黨！

邱毅一早與新黨青年軍走進成德市場，向店家及買菜、用餐的民眾問好，一路上幾乎每五位就有一位認出邱毅，不少人已知道邱毅列名新黨不分區立委名單，紛紛表示「政黨票一定投新黨」，還有早餐店老闆一眼看到邱毅走來，一定要邱毅進到店裡逐桌和客人握手，高喊「能看到本尊真是太高興了！」

新黨發言人王炳忠表示，從上週末開始全台「大爆講」得到的街頭迴響來看，對這次新黨政黨票的選情審慎樂觀，爭取能夠獲得二至四席立委。未來平日會在大台北地區各市場、路口街講宣傳，週末則安排到中南部與網友見面，在熱鬧的市集接觸在地庶民。

新黨發言人王炳忠說，中選會對政黨票的宣導很有限，很多人欣賞邱毅勇敢揭弊，也肯定新黨主席郁慕明這些年培養敢說真話的青年軍，但不曉得可以用政黨票送他們進國會，「這就是我們必須到處宣講，透過民眾耳語傳播，再加上網路擴散，確保大家了解政黨票投新黨的用意。」

新黨發言人王炳忠也分享這幾天街頭演講的心得。他分析藍營選民普遍的反應是「國民黨實在不爭氣」、「但投新黨是不是會浪費」。王炳忠說，他就碰到一位四年前投給新黨的長輩，向他表達類似的憂慮。「我當場就告訴他，新黨一旦進入國會，藍軍總額不變，戰力還會加倍，三隻猛虎勝過一群綿羊！況且立法院朝野協商，是以黨團作單位，讓新黨進到國會成立黨團，更能制衡那些綠營的側翼小黨！」

王炳忠說，至於綠營選民方面，則是碰過有人對新黨主張「（兩岸）不要相戰，（人民）咱要發財」有意見，認為是大陸要「戰」台灣，而非台灣與大陸「相戰」。「那時我們剛好在基隆廟口，我就很理性地告訴他，過去馬英九時代兩岸就是和平繁榮，大陸也不喜歡打仗，是蔡英文先破壞原本現狀，還硬要教子孫說我們不是中國人，把我們祖先請到基隆的開漳聖王都變成了外國人！」

除了一連串深入各大街小巷拜票行程外，本週末「新黨大爆講」宣講團將到屏東、高雄，12月8日（星期日）下午1:30-5:00在浩克咖啡（高雄市左營區立莊路67號）舉行見面會。

(中時電子報)