頑童MJ116成員小春、瘦子、大淵今年初宣布單飛不解散，小春（Kenzy）近來將用英文名推出EP《啥款》，新歌〈保險櫃〉邀來《中國有嘻哈》冠軍 GAI 合作，兩人一開口就充分展現嘻哈態度，一路苦過來的他們靠著天賦加努力，才能裝滿心中與手中的保險櫃，他們雖然看似沾不上邊，但Kenzy 跟 GAI 早已相識多年，在Kenzy 開始玩饒舌音樂後，喜愛廣交朋友的他想知道各種不同的文化與想法，不斷與各地區的 Rapper 交流。

Kenzy在一次想介紹重慶的饒舌來台灣的過程中，結識了當時還尚未出名的 GAI，兩人一拍即合、惺惺相惜，當時就約定好有天一定要一起做一首歌，因此當Kenzy的新EP開始籌備，便邀約GAI共同合作了這首歌，GAI也是義不容辭的馬上答應，相當力挺。

他們日前赴北京拍攝MV，導演謝乾乾打造了一座將近兩層樓高的大型保險櫃道具，讓兩人爬上保險櫃上方拍攝，因為四周沒有任何欄杆，也讓工作人員格外緊張，但兩人反倒顯得十分輕鬆的完成拍攝，還為了表現代表台北「雨都」的特色，導演在棚內下起人工大雨，Kenzy站在雨中拍攝，近一小時的，全身衣服都濕透，完全沒有怨言，十分敬業。

(中時 )