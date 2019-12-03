市面上維他命品牌琳朗滿目，到底一般人需不需要靠維他命來補充營養？專家表示，其實正常人並不需要補充維他命，而且過量服用維他命，只會變成昂貴的排泄物，甚至可能有中毒或堆積的風險，台灣洗腎案例不斷上升就是實例之一。

包括保肝、強健筋骨、養顏美容等，根據統計，台灣一年吃掉800多億元的保健、健康食品。《良醫健康網》報導，前馬偕醫院臨床營養師白小良指出，維他命是介於現代加工食品和藥品之間的產物，通常含有維生素、礦物質或抗氧化劑等營養補充劑，但只能幫助調節蛋白質、油脂和碳水化合物的代謝運轉，並不能提供人體任何熱量，當身體承受額外的壓力、攝取過量的大魚大肉或飲酒過度時，才不得不藉由呑服維他命來輔助運轉、增加生理代謝。

許多家長會買魚肝油給孩子吃，但千萬不能無限制的食用。白小良強調，脂溶性維生素一定要按標示上的劑量服用，經由補充劑食用過量維生素A或魚肝油等脂溶性維生素，會積存在皮下或體內脂肪中，不容易排出體外，長期下來恐導致慢性中毒。

白小良說，每個人體型不同，需要的劑量也不同，因此從天然食物中攝取體內所需的維生素才是最明智的選擇，呑服過量的維他命只會讓自己的糞便和尿液成為極昂貴的排泄物而已。如果真的要食用維他命，必須遵守藥瓶上的劑量指示，尤其懷孕、哺乳或正在服用血液稀釋劑（抗凝血劑）者，在使用任何營養補充品之前，最好諮詢醫生。

(中時電子報)