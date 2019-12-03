中西區公所今日舉辦「答謝月老賜良緣」還願儀式。（曹婷婷攝）

台南市祀典武廟今天號召台南四大月老舉辦「月老賜良緣答謝」活動，台南市長黃偉哲表示，低結婚率，少子化是國安危機，「但在台南有月老廟，我們沒有在怕的！」他說，上個月的月老超級任務是林志玲，這個月，月老超級任務是要過年了，所以北漂、南漂的好朋友們趕快回台南過年，說不定就能找到一個好姻緣！

中西區與北區在民政局指導下，跨區攜手合作，結合府城香火鼎盛的四大月老廟、婚慶相關產業店家及遠雄房地產等諸多協辦單位，12月7日將隆重推出「緣來府城‧月老傳情」系列活動，由北區新郎騎白馬，以8人大轎迎娶中西區新娘，百位花童相隨盛大迎親隊伍，重現古代嫁娶婚儀。

結婚古禮活動前，公所特別於今日舉辦「答謝月老賜良緣」還願儀式，彰顯府城四大月老信仰特色，啟動12月7日「白馬大轎古禮迎親及百位花童遊行」、「結婚囍事展」、「呷魯麵」、「春仔花手作體驗」、「婚慶禮俗分享講座」等精采喜氣洋洋系列活動，讓適婚的市民朋友不再對結婚大小事感到繁瑣陌生，提升民眾結婚生育的意願與嚮往，讓臺南市成為一個適合成家立業，生兒育女的幸福城市。

黃偉哲說，這是一個很好的民俗、宗教活動，我們藉著宗教儀式、民俗活動能夠跟時下愛情產業鏈搭上線，月老賜給我們良緣，也願天下有情人都在月老祝福下終成眷屬。

黃偉哲說，其實很多民俗活動能夠跟一些時事議題，或跟年輕人喜歡的事項結合在一起，一方面可以讓民俗活動能夠綿延長久，一方面也可以讓時下年輕人找到過去民俗活動的淵源以及它的原因，把古代禮俗跟現代時尚結合在一起，是一個非常好的橋段。

黃偉哲也提到，上個月把林志玲從台南嫁出去，所以很多年輕人求姻緣的也歡迎來月老祠來拜拜；有心儀的對象，希望能長長久久的，也歡迎來月老祠拜一拜月老，月老都會感應，會給各位很好的佳緣。

(中時 )