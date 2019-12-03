「卡神」楊蕙如因操弄網軍被北檢起訴，國民黨總統參選人韓國瑜3日中午在臉書貼出一段自拍影片，痛批網路霸凌嚴重打擊台灣民主，害駐日外交官蘇啟誠走上尋短之路，國人絕對無法接受，韓呼籲民進黨不要裝聾作啞，說清楚到底是誰付錢給這些網路加害人、藉此得到什麼好處，「不要當縮頭烏龜！」

韓國瑜3日中午臉書貼文，並附上一段自拍影片，開頭即表示心情非常沈痛，因為去年中華民國駐日本處長、優秀外交官蘇啟誠因為網路霸凌，走上尋短之路，造成國人譁然，而昨天台北地檢署發揮道德勇氣、專業精神，起訴「卡神」楊蕙如等一干人，他要感謝檢察官們認真辦案，調查得水落石出。

韓國瑜說，在今日網路普及的世界，網路霸凌是一種無形的武器，有時候被政治利用，專門攻擊政敵，製造社會輿論，使得人與人之間情感、信任及台灣人的善良受到嚴重扭曲與傷害，更可怕的是，它也嚴重打擊台灣一代一代人努力得來的自由民主果實。

他強調，2019年，包括前行政院長賴清德、台北市長柯文哲及韓國瑜本人都是網路霸凌的受害者，希望透過這次北檢起訴呼籲全台同胞，務必要求民進黨政府公開提出說明，不能裝聾作啞，台灣人民有資格了解，到底誰付錢給這些網路加害者，讓網路操控的人得到金錢恣意妄為，想攻擊誰就攻擊誰。

此外，他也呼籲政府提出對網路管制的辦法，也請民進黨告訴大家，透過網路霸凌攻擊，到底希望得到什麼好處。

韓國瑜要民進黨別當縮頭烏龜，「這麼優秀的外交官，因為網路霸凌走上自殺之途，國人同胞絕對無法接受」，請民進黨站出來講清楚說明白，並請國人同胞仔細聆聽，看民進黨如何解釋「卡神」楊蕙如這個被起訴的案件。

韓國瑜要全民呼籲政府拿出魄力、決心與良知，嚴懲那些殺人於無形的幕後真凶，還給台灣社會與受害家屬一個應有的公道與正義。

(中時 )