國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／資料照片）

國民黨總統參選人韓國瑜在高雄喊出大學生可出國一年，有媒體質疑韓提出但書是高雄立委要八仙過海，此舉是否政策綁票？韓競總發言人葉元之上午表示，韓的說法無關政策買票，因為韓本來就重視及關心教育，而且很認真地提出很多證策，不像蔡英文，民眾黨也算過民進黨今年撒幣的政策已超過950億元，相較國家一年總預算的比例非常高，而且都是以前不做，今年才做，這才是明顯為選舉綁樁、政策買票。

(中時 )