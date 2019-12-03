遭質疑政策買票 韓營反轟蔡英文選舉綁樁 12:092019/12/03 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜競總發言人葉元之。（資料照,黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／資料照片） 國民黨總統參選人韓國瑜在高雄喊出大學生可出國一年，有媒體質疑韓提出但書是高雄立委要八仙過海，此舉是否政策綁票？韓競總發言人葉元之上午表示，韓的說法無關政策買票，因為韓本來就重視及關心教育，而且很認真地提出很多證策，不像蔡英文，民眾黨也算過民進黨今年撒幣的政策已超過950億元，相較國家一年總預算的比例非常高，而且都是以前不做，今年才做，這才是明顯為選舉綁樁、政策買票。 藍批鴨霸政府 諷林佳龍打臉蔡英文 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 被問國民黨要怎麼改革 韓國瑜一句話讓李正皓秒變臉 00:102019/11/29 政治 胡志強：國民黨沒那麼笨！不會賣台 12:292019/11/30 政治 韓國瑜柯志恩聯合競總成立 預告下周韓到板橋 12:382019/11/30 政治 澳網友留言共諜收民進黨錢 民進黨：子虛烏有 16:592019/11/30 政治 韓國瑜喊民調「唯一支持蔡英文」 蔡英文反擊「挺韓不需躲藏」 16:352019/12/01 政治 王立強與民進黨同路人 04:102019/12/02 時論廣場 遭楊秋興痛罵不要臉 韓辦回應了 10:542019/12/02 政治 馬英九不敢做的事 陳水扁：韓做到了！ 07:482019/12/03 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 07:572019/12/03 政治 民進黨：卡神與民進黨無關 不要政治操作 10:532019/12/03 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓支持度韓黑驚：好鐵！ - 政治 震撼！蔡英文連政大教職都是假的？獨派再提5大證據 - 政治 聲淚俱下痛罵蔣經國？網嘆：吳怡農玩完了 - 政治 他們也跳船？韓家軍再添新戰將！ - 政治 楊蕙如律師是碧仲幫？藍委疑背後是陳明文 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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