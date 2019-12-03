「中華黃埔四海同心會」會長，也是陸軍退役中將的羅文山，被控收受香港捐款160萬元人民幣，檢方依違反《政治獻金法》起訴羅文山，台北地方法院審理後，認定羅的犯罪行為，3日依違反《政治獻金法》及《刑法》業務侵占罪，判決羅徒刑2年6月，褫奪公權2年，沒收犯罪所得。全案可上訴。

羅文山是被控在2008年至2012年間，因會務使用，4次收受香港學者許智明160萬餘元人民幣捐款，同時，部分捐款匯入個人、妻子的帳戶。

羅在法院審理時辯稱，收到的費用是許智明委託他協助支持馬英九的廣告宣傳費；之後又辯稱是收受政治獻金存入他個帳戶，目的是為孳息給同心會使用，並不是業務侵占。

不過，北院合議庭認定，依《政治獻金法》，政治團體不得接受國外捐款，羅文山收受捐款又未向監察院申報，匯入專戶的款項也與受捐款數目不符，因此4次違法收受政治獻金，各判處1年2月、10月、10月、8月有期徒刑；業務侵占部分判刑10月，合併應執行徒刑2年6月，褫奪公權2年；同時沒收羅文山個人犯罪所得1萬3110元，四海同心會838萬5000元犯罪所得也沒收。

(中時 )