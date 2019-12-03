去年日本關西機場因燕子颱風關閉，網友在PTT指台灣旅客靠大陸駐日使館脫困，指責我駐外人員態度差，後來網友以「idcc」帳號為駐日代表謝長廷辯駁，並將矛頭指向大阪辦事處，致處長蘇啓誠輕生。檢警查出是「卡神」楊蕙如指示網軍下線蔡福明以「idcc」帳號PO文，台北地檢署依侮辱公署及侮辱公務員罪嫌起訴楊、蔡2人。

對此，外交部發言人歐江安今天表示，現在就認定是楊小姐害死蘇處長，這結論推得比較快，在任何下結論之前，要先聽聽司法檢調單位怎麼說，讓他們獨立自主調查。

歐江安強調，對於任何司法檢調偵查案件，外交部不評論也不應該評論，任何人現在妄下結論應該都是不適宜。

台灣日本關係協會秘書長郭仲熙則表示，本案已經進入司法程序，我們尊重司法判斷。

北檢起訴指出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示下線蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人，在PTT等社群媒體上發文、支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

蔡福明、LINE暱稱「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人再透過LINE群組「反統義勇軍」、「福-特別小組」，指示群組內之人依楊蕙如指示對特定文章為支持、批評或提高能見度。之後群組內的網軍成員再將其留言截圖給蔡、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人作證明。楊蕙如則再透過蔡男、「Jes」、「ChanHao LU」、「隆」等人發放網軍每人每月新台幣1萬元薪水。

去年9月6日，楊、蔡等人聚會，討論關西機場事件，以及發表貶損大阪處公權力及公務員文章內容後，當晚5時57分透過「idcc（笑死）」帳號PO文，透過PTT影響、帶領輿論風向，1分鐘後楊再透過「高雄組」群組，指示群組成員將文章推高調，將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱大阪辦事處及公務員。

(中時 )