桃市議員陳榮基涉買票 當選無效確定 12:352019/12/03 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市議員陳榮基遭檢方與另名候選人蘇志強提起當選無效訴訟，陳男被控以1000元到3萬元不等賄款行賄31位選民，高院維持桃園地院判決，認定陳男違反選罷法判他當選無效確定，據了解陳榮基日前已請辭議員。 檢方指控，陳男與他妹妹及姨丈在選前，向有投票權的28名選民分別交付1000元至3萬元不等的賄款，另向倪等3人各以1000元至2000元不等的賄款，行求期約、交付賄賂。 (中時 ) #當選 #賄款 #市議員 #桃園市 #檢方 也許您會感興趣 推薦閱讀 國政配當選 可讓空汙減少 04:102019/11/29 地方新聞 2020大地震？市議員驚爆民進黨詭計 06:472019/11/29 政治 共謀運鈔搶案 一嫌棄同袍臨陣脫逃不玩仍遭逮 08:442019/11/29 社會 基隆女里長30萬「搓圓仔」 遭判4年2個月徒刑 20:252019/12/01 社會 藍營要求蔡英文解釋 為何「公投拆大選」 00:062019/12/02 政治 真實心聲？詹江村路過蔡競總成立 民眾喊韓當選 09:252019/12/02 政治 不滿公投拆大選 桃市議會藍營提修地方法 13:352019/12/02 政治 桃園高職女廁驚傳遭裝針孔 盜攝郎竟是男老師 12:272019/12/02 社會 大安媽祖主題園區有底座沒神像 市議員為民請命 14:462019/12/02 生活 桃園市警局人事異動 公關主任調保大隊長 11:042019/12/03 社會 社會熱門新聞 誰出錢讓楊蕙如養網軍？柯P：我知道 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 情侶愛愛開房錢各出一半 男嗆女友：難道妳沒爽到？ - 社會 嫁富商正妹教師 6年睡5學生性愛片瘋傳 - 社會 暖警買5杯星巴克慰勞同事 竟遭羞辱是「豬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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