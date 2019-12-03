桃園市議員陳榮基遭檢方與另名候選人蘇志強提起當選無效訴訟，陳男被控以1000元到3萬元不等賄款行賄31位選民，高院維持桃園地院判決，認定陳男違反選罷法判他當選無效確定，據了解陳榮基日前已請辭議員。

檢方指控，陳男與他妹妹及姨丈在選前，向有投票權的28名選民分別交付1000元至3萬元不等的賄款，另向倪等3人各以1000元至2000元不等的賄款，行求期約、交付賄賂。

(中時 )