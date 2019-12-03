屏東縣長潘孟安宣布高捷確定將延伸到東港，遭高雄市副市長葉匡時批評是「狼來了」。交通部長林佳龍今天表示，高雄捷運往週邊延伸一直有在評估，屏東縣政府有提出來過，當然也要納入由高雄市政府來進行審議。

屏東縣長潘孟安昨天出席民進黨立委參選人蘇震清競選總部成立大會時當場宣布，在高鐵確定南延後，高捷也確定將延伸東港。立刻遭高雄市副市長葉匡時打臉，質疑是放羊的孩子。

蔡英文今天出席全國交通科技產業會議開幕式，媒體詢問蔡英文，高雄捷運是否真的將延伸到東港？蔡英文直接把問題交由在一旁的林佳龍來回答。

林佳龍表示，高雄捷運是都會捷運，往週邊 延伸一直有在進行評估，屏東縣政府有這個需求也提出來過，當然也要納入由高雄市政府來進行審議，我們交通部的立場就是說，都會捷運構造整個城鄉的均衡發展，「這個就按照我們的行政程序來辦理」。

媒體追問蔡英文「可行嗎？」蔡英文則是低調表示，這讓相關部會依專業來判斷。

(中時 )