好市多推出不少產品都引起民眾瘋搶，最近有網友就臉書上，分享一款韓式醃蘿蔔，觀望許久才購入，沒想到一吃，爽脆又不死鹹的口感，讓他直喊已放入口袋名單！而貼文曝光後，也吸引不少網友讚爆，這款真的很涮嘴，常常不小心就嗑完一盒，已經回購很多次。

近日有網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，逛過好市多很多次，常看到這款韓式辣蘿蔔，終於把它帶回家才驚覺，原來這麼好吃！辣度很夠，又不會死鹹，已放入口袋名單了！

這款好市多涮嘴小菜，引來網友讚爆，很涮嘴，已回購N次。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》）

貼文曝光後，引來大批網友留言討論，「真的好吃，露營烤肉的最佳良伴」、「超好吃！連我婆婆都讚不絕口」、「又甜又脆，很涮嘴」、「女兒好愛吃，沒控制好一盒就一餐」、「加上起司就變成下酒菜」、「好喜歡這個，可以當零食嗑掉一盒」、「已經回購n次」、「超好吃，應該是好市多必買商品之一了」。

口感爽脆的韓式醃蘿蔔深受民眾喜愛，若因分量太大，單吃沒辦法吃完，有網友也分享能用醃蘿蔔做出這些料理，蘿蔔炒飯、韓式煎餅和蘿蔔炒牛肉青椒，一樣好吃！

(中時電子報)