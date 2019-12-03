小六男驚傳墜樓 送醫後無大礙 12:332019/12/03 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市泰山區明志國小今上午驚傳墜樓事件。(摘自google map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市泰山區明志國小今上午驚傳墜樓事件，一名小6男學生疑不明原因，上午10時許自學校二樓墜落至中庭，消防人員獲報後，立即將他送往醫院治療，所幸男童目前意識清楚，無明顯外傷，但腳及腰部有些許疼痛，仍在急診室觀察。 事發後教育局第一時間也派員了解狀況，詳細發生原因，仍待進一步了解，目前將密切關注該生及同學之情緒反應，並啟動相關醫療、輔導資源及協助。 (中時 ) #原因 #男學生 #第一時間 #時間 #了解狀況 也許您會感興趣 推薦閱讀 便當破百元他嫌貴 老饕一看菜色秒懂揭原因 00:092019/11/29 生活 高以翔和女友婚約遭雙親否認 原因曝光網落淚 09:182019/11/29 娛樂 台13線冒一大團火球 老翁駕休旅車莫名起火 13:112019/11/30 社會 媽見女兒聖誕願望嚇歪 原因很貼心 14:182019/12/01 日常 香蕉保險成效不彰 專家分析原因 14:402019/12/01 生活 基隆少年酒後砍人 20黑衣包圍急診 16:232019/12/01 社會 薑母鴨為何不賣飯 老饕曝暗黑原因 17:162019/12/01 日常 觀塘移工落海不治 中油：事發原因調查中 23:292019/12/01 社會 假日不待命就懲處 勞動部：等同工作時間 09:552019/12/03 財經 嫁富商正妹教師 6年睡5學生性愛片瘋傳 12:262019/12/03 社會 社會熱門新聞 誰出錢讓楊蕙如養網軍？柯P：我知道 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 情侶愛愛開房錢各出一半 男嗆女友：難道妳沒爽到？ - 社會 嫁富商正妹教師 6年睡5學生性愛片瘋傳 - 社會 暖警買5杯星巴克慰勞同事 竟遭羞辱是「豬」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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