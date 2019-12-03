新北市泰山區明志國小今上午驚傳墜樓事件，一名小6男學生疑不明原因，上午10時許自學校二樓墜落至中庭，消防人員獲報後，立即將他送往醫院治療，所幸男童目前意識清楚，無明顯外傷，但腳及腰部有些許疼痛，仍在急診室觀察。

事發後教育局第一時間也派員了解狀況，詳細發生原因，仍待進一步了解，目前將密切關注該生及同學之情緒反應，並啟動相關醫療、輔導資源及協助。

(中時 )