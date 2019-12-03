卡神楊蕙如疑似主導綠營網軍，害死綠營自已執政下的資深外交官。國民黨副總統參選人張善政上午表示，這件事一定要追究到底，但他懷疑楊一直幫蔡英文做網軍，檢調有多大的決心可以查到底。他並說，現行法律不可能判楊太重刑責，外界應該道德譴責楊蕙如，讓楊一輩子永遠揹著道德包袱，記得不要再犯這種事。

張善政上午接受Yahoo TV彭博士觀風向訪問時表示，很久以前他接任花蓮地震花蓮善款委員會時，想做產業界震災，當時非常明顯有網軍操控在罵他，有些已不可理喻，一些非常關心他的朋友告訴他，他在ptt上被黑得不得了，楊蕙如案是網軍的冰山一角，也代表目前政治圈網軍生態，現在曝光後希望檢調可以往下查到底，但他也不知道檢調有多大的決心可以查到底，畢竟楊一直在幫蔡英文做網軍。

張善政並說，他的確聽過楊蕙如在高雄市長選舉時曾接觸韓營，但韓營回絕楊蕙如，而就他所知，楊蕙如一直幫蔡做網軍，前一職子在蔡、賴競爭初選階段，他相信楊蕙如有幫蔡英文打壓賴清德，所以賴清德才覺得很委屈。

至於被問到韓營是否也有網軍，張善政說，他沒有網軍也沒有糧草，據知韓也沒有網軍。

對於網友留言追問楊蕙如案，張善政回應，卡神的案子要追究到底，但現在的法律並不會判楊太重，因為這不能說是過失殺人，但他要說的是，本案要道德譴責，帶風向讓人壓力大到要自殺，這是台灣最明顯的第一案 ，也讓國家喪失一個非常有經驗外交官，雖然他要預告法律不會判太重，但社會要齊聲道德譴責，讓楊一輩子永遠揹著道德包袱，記得不要再犯這種事。

(中時 )