台北市長柯文哲近來與鴻海集團創辦人郭台銘因意見相佐隔空交火，民眾黨不分區立委參選人蔡壁如3日接受廣播專訪時透露，郭柯是彼此互相幫襯，就像兩人再怎麼好也會為了午餐吃什麼吵架，就勇敢表達想法讓選民選擇。

蔡壁如今和民眾黨不分區立委參選人詹翔欽接受《POP搶先爆》電台節目專訪，蔡被問到有民調顯示支持柯文哲比支持民眾黨多，蔡說，周末到各縣市輔選，很多民眾不知道柯文哲等於民眾黨，主持人突然問會不會以為黨主席是蔡壁如？蔡則說，不知道。

對於郭柯最近意見相佐，外界認為同盟出現裂痕，蔡壁如指出，郭柯是彼此互相幫襯，郭不選總統了就順其自然。至於還會不會合體？蔡壁如說，先前有一起幫參選人合照，現在大老闆太忙了，要合體就順其自然，兄弟爬山各自努力。

此外，詹翔欽在節目中改編《聽海》唱了一首歌，最後他說，如果沒有投給民眾黨就會聽到鬼哭的聲音。

(中時 )