發生於今年4月間，長期在艋舺公園擺攤賣香腸綽號「八指富」的何全銘，因金錢糾紛，酒後持刀刺死最近剛出現在公園的49歲林姓街友，台北地方法院3日依殺人罪判處何全銘徒刑20年、褫奪公權10年，全案可上訴。

何全銘年輕時因工作遭機器輾斷2根手指，因此綽號「八指富」，他常年在公園附近擺攤賣烤香腸，2015年因不滿陳姓駐衛警驅趕，持剪刀刺傷對方，逃亡4天後落網，被判5個月徒刑，得易科罰金15萬元。

今年4月5日晚間，死者林姓街友向何男賒欠50元香腸費，林拿錢去還何，但在找零錢時發生口角，進而大打出手，都被扭送警局。不過，兩人離開警局後，又回到艋舺公園東側迴廊，雙方繼續爭吵，何嫌抓狂持刀朝林上半身猛刺，造成對方出血倒地，經緊急送醫仍宣告不治，何則在逞凶後逃逸現場。

何逃亡後，警方在板橋將他逮捕，依殺人罪移送，何妻也被依藏匿人犯罪移送，北檢起訴何全銘殺人，何妻則不起訴處分。

(中時 )