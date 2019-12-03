「卡神」楊蕙如被台北地檢署「認證」利用網軍替駐日代表處在處理關西機場事件時帶風向，轉而抨擊大阪辦事處遭侮辱公署罪起訴。台北市長柯文哲上午表示，應追查誰出錢讓楊蕙如做這件事，還突然意有所指地說，「其實不用追，我也知道」。

柯Ｐ表示，他不相信楊蕙如會自己出錢做這種事，所以才應該往上追查，倒底是誰出錢讓她做這事情？柯Ｐ還說，每一黨都有網軍，但台灣民眾黨沒錢買網軍，才能批評他人，他還反虧，網路上有很多粉絲頁都有價碼，「你們每天在媒體圈混，誰有錢買網軍，妳們都不曉得？」

柯文哲也在臉書貼文，台灣網路被滲透，甚至企圖影響台灣的選舉，這並不意外，自詡為「進步」的台灣政黨，底下的人也與中國大陸使用相同的手法，花錢培養網軍，操控網路輿論，甚至可能因此逼死一名外交官，還被檢察官認證。

他說，網軍的行為，過去都只是傳聞，如今被檢調單位證實，任何人都應該譴責這樣的操作方式，而各大政黨則應還給所有人一個乾淨的網路討論空間。

(中時電子報)