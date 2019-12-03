◎準公托補助一國三制 盧批中央開支票地方埋單

配合中央準公共化托育政策8月上路，中央卻只補助台中市一半。市長盧秀燕3日表示，台中市與台南市補助一半，新北市補助7成5，其他縣市都獲全額補助，出現一國三制，痛批「中央不斷開支票，地方不斷埋單」，台中市1年需求20億元，補助一半，中央還欠台中市10億元，她數度在行政院會提到應全國一致性，不能中央開支票，地方負擔，變相懲罰台中市。

◎韓重拳奏效 高雄PM2.5首度沒紅害

高雄市長韓國瑜上任前即宣告要「出重拳」對付空汙，經過1年整頓，今年11月高雄的PM2.5紅害站日數為零，是從2015年改用空氣品質指標（AQI）測量以來首見，對比去年19天、前年34天，顯示空氣狀況已有顯著改善。

◎退役中將羅文山 私吞政治獻金838萬

前聯勤副總司令，中華黃埔四海同心會會長羅文山中將，涉嫌於2008年至2012年間，接受香港知名學者許智明捐款160多萬元人民幣，違反政治團體不得接受國外捐款規定，羅還一度將捐款存入自己及妻子帳戶，台北地院一審宣判有期徒刑2年半，褫奪公權2年，同時收犯罪所得838萬，本案可上訴。

◎入冬候鳥來報到 南市賞鳥好時機

時序進入冬季，候鳥期也進入最高峰，有「國際明星鳥」稱號的黑面琵鷺連續5年來台的數量都突破2000隻，其中有6成以上集中在台南，有黑琵第二故鄉美譽，包括七股保護區、頂山賞鳥亭、學甲溼地生態園區、四草野生動物報護區都是賞鳥熱區，愛鳥人士估計今年總數可望突破2500隻；另台南水雉數量調查出爐，南市共發現1741隻，也創下歷年紀錄，到南市旅遊賞鳥正是好時機。

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(中時電子報)