基隆1名裴姓越籍人妻，透過Line與洪姓男子發生一夜情，洪男後來見裴女不再往來，竟傳性愛影片要脅在廟口麥當勞見面，裴女赴約時被人夫察覺，反控遭洪下藥性侵，法官勘驗影片發現裴女有說有笑，還主動脫褲，無恍惚情狀，依誣告判刑6個月。

判決指出，裴女與洪男（54歲）2016年春節期間相約在「新好景商務旅館」開房間，交往約半年，洪男見裴女態度冷落、避不見面，8月至9月間不斷用Line傳訊騷擾，威脅要將裴女與某男子在房間脫衣愛撫的性愛影片傳給老公和友人。

裴女後來與洪男約在基隆廟口麥當勞見面，卻因丈夫察覺「綠綠的」尾隨撞見，裴竟謊稱影片為當時在汽旅所所攝，洪男以要裴女介紹越女為由，約在瑞芳區麥當勞聊天，她上車後喝下洪男遞給她的飲料後，「頭就暈暈的、轉轉的」，不知被帶往何處性侵。

法院當庭勘驗影片，發現裴女被脫衣時並未反抗，嬌笑「好冷」，某男子回稱「等一下就不冷了」， 期間女方不但主動撫摸男子胸膛，還面帶笑容邊說「這麼難搞」，邊脫下自己的外褲，影片中神情自然，無暈眩或精神恍惚情，更無期供詞遭男方強脫褲子畫面。

洪男坦承傳送該影片威脅裴女見面，涉嫌強制及恐嚇判處拘役50天，得易科罰金5萬元，至於裴女明知影片中未遭下藥，也非被威脅「怕痛自己就脫褲子」，卻撒謊指控為洪男性侵，認定誣告判處有期徒刑6月，全案可上訴。

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(中時 )