接棒雙十一及黑色星期五，台中一家OUTLET趁勢推出冬季折扣，舉辦歐洲名牌EURO SALE，集結30大歐洲品牌全面下殺3折起，滿千再折百，讓消費者不用出國也能享受歲末購物熱潮。

台中日曜天地OUTLET12月6日至12月30日舉辦特賣，集結義大利的ARMANI、GUCCI、PRADA、BURBERRY等30大品牌，逾5千件商品下殺到3折起，，滿千再折百，要讓大家不用出國、不靠代購，輕輕鬆鬆把戰利品帶回家！

尤其是上個月於中部獨家盛大開幕的ARMANI OUTLET，詢問度最高的男性長袖襯衫原價20800元、特價6240元；西裝褲原價21800元、特價6540元，折扣後現省逾萬元！

另，同期在六樓特賣場舉辦麗嬰房家族年終聯合廠拍，現場超過兩萬件商品，秋冬童裝最低特價299元，ESPRIT童裝則祭出單一特價190元起、5件再8折，此外精選推車、玩具等商品應有盡有，首日更推出限量一百件超殺折扣商品搶購炒熱買氣，並舉辦精省爸媽採購賽，最高獎金3000元帶回家。

(中時 )