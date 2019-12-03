大陸昨針對美國「香港人權與民主法案」祭出制裁後，官媒今相繼發聲，中央機關報《人民日報》頭版刊高級別評論員文章，批評美國反華勢力與香港激進勢力密切勾連，是香港持續暴亂的主要推手，處心積慮在港導演一場港版「顏色革命」。環球時報稱，措施只是中方首波反擊，任何一方都不能忘記解放軍駐紮在港，這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊。

大陸外交部2日下午宣布，即日起暫停審批美國軍艦赴港休整的申請，並且對「美國國家民主基金會」、「人權觀察」等5家非政府組織實施制裁。

鷹派官媒《環時》社評嗆聲，上述措施只是中方首波反擊，任何一方都不能忘記解放軍駐紮在港，「它不是擺設，在基本法受嚴重衝擊的情況下，這支軍隊必將依法對惡勢力予以迎頭痛擊，為香港的局勢託底」。

文章稱，反制措施宣示中國不允許美國和西方勢力，在香港肆意興風作浪的堅定決心，中國迄今比較克制，但這不意味北京面對美方更惡劣的挑釁時不會出重手反擊。由於香港行資本主義制度，美國得以在港產生一些影響，但華府以為它的影響可以變成對香港的實際管轄權、把香港變成它的勢力範圍時，「它一定會碰釘子」。

《人民日報》批評美方把香港當反華工具是癡心妄想，美國部分政客干涉他國內政、踐踏國際法和國際關系基本準則，都成家常便飯。他們自香港修例風波以來，不斷對香港事務說三道四，假「人權」、「民主」之名，顛倒黑白。美方干涉中國內政的惡劣行徑，破壞香港繁榮穩定，破壞「一國兩制」成功實踐，破壞中華民族實現偉大復興的歷史進程。這不僅是和700多萬香港市民作對，和14億中國人民作對，也是和世界公義、國際基本準則作對，必將遭到國際社會一致唾棄。

(中時 )