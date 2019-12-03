南非開普敦一名當過模特兒、現在是當地知名學校Bishops Diocesan School的歷史老師兼水球隊教練的正妹女老師，嫁給愛情長跑10年的富商丈夫後，卻傳出在2013年至2019年間，與5名學生上過床，性愛影片還在PornHub上瘋傳，此事曝光後，女教師自己閃辭，並與老公分居。

現年32歲的女老薇奧迪師(Fiona Viotti)，10月傳出與18歲男學生發生性關係，並傳給對方多支性愛影片與照片，後來影片流出被分享上網，當對方欲分手時，她就傳訊息威脅，男學生被迫告訴父母真相。

消息曝光後，薇奧迪搶在被校方開除前，自己請辭。調查發現，她2018年嫁給相戀10年的富商丈夫前後，6年期間共與5名男學生發生性關係，校方已將調查報告交給當局。維奧蒂的委任律師表示，薇奧迪已接受心理治療，他也在協助流出至PornHub上的問題，正在調查上傳影片者的身分。

(中時電子報)