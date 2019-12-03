對於美國通過《香港人權與民主法案》，香港特首林鄭月娥今表示，政府強烈反對及遺憾，批評完全無必要、無理據，反問「香港市民哪方面自由受磨損」。至於中央昨祭出兩項反制美方措施，林鄭指，有關事宜屬外交事務，特區政府依法按中央要求配合及跟進，過往都是由中央審批美軍艦機後，特區才跟進，目前暫停審批，亦即無法作配合。

綜合港媒報導，林鄭月娥說，香港人權自由受《基本法》保障，香港享有採訪自由、集會遊行示威等多方面的高度自由。她反問香港市民哪一方面的自由受損？並表示外國透過自身法例干預本港事務令人遺憾。

至於大陸外交部2日兩項反制美方措施，林鄭表示，有關事宜屬外交事務，特區政府會作出配合及跟進。她還表示，本港企業不知道美國政府之後會就《法案》採取什麼行動，為企業造成信心上的影響，製造不穩定環境，但美國目前有超過1300間企業在港設立地區辦事處，《法案》同樣傷害美國自身企業，各大商會亦已強烈反對有關《法案》。

此外，林鄭也提到，早前期盼區議會選舉前後大約十多日的寧靜可以持續下去，為了讓香港經濟和民生不受影響，社會需要一個無暴力的環境。但可惜剛過去的週六、周日，在九龍區再發生堵路、縱火和投擲汽油彈事件，警方十分克制仍無可避免要用催淚彈。她說，希望有方法停止暴力，讓經濟有復蘇機會，但現時已「淋了冷水」，希望暴力行為可儘快息止。

(中時 )