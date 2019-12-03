台灣移工聯盟預定在8日舉辦「移工大遊行」，今天舉行行前記者會呼籲，勞動部應廢除私人仲介制度。（林良齊攝）

台灣移工聯盟預定在8日舉辦「移工大遊行」，今天舉行行前記者會呼籲，勞動部應廢除私人仲介制度，仿效韓國引進外勞模式的G TO G（政府對政府），才能避免仲介剝削外勞的事情不斷發生。

據統計，我國目前有逾70萬名移工，依現行規定，產業外勞最長可以工作12年、而家事外勞最長則可以工作14年。「直接聘僱、廢除仲介制度」，台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮表示，但這些移工來台灣要透過「牛頭」介紹、再到各國大城市繳交仲介費，來台灣後還要再繳交服務費、3年期滿還要再繳交「買工費」，種種的費用對外勞都是龐大的負擔。

印尼籍移工Wiwin表示，只要出了事情，仲介都會要求外勞讓步、甚至遣返，而只要要求轉換雇主就要2萬至9萬元不等的費用，逼迫外勞選擇逃跑；菲律賓移工瑪西說，仲介遇到問題時只會不斷找麻煩，甚至一直吃走他們的血汗錢，希望加速廢除仲介制度。

天主教新竹教區移民移工服務中心主任劉曉櫻說，移工來台包括來台工作的服務費約8萬至20萬、來台灣之後再收3年約6萬元的服務費繳交給仲介公司，政府應該負起責任推動直聘。

勞動部表示，雇主除委託外勞仲介公司外，也可以自行引進或透過勞動部成立的「直接聘僱合服務中心」，協助雇主以直接聘僱方式引進，但推動政府對政府聘僱，尚涉及外勞來源國規定及意願，如印尼現行法令對於初次來台的家庭類勞工仍規定需透過仲介公司始得輸出。

(中時 )