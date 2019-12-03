財政部下午將公布9、10月期統一發票中獎清冊，初步統計，千萬特別獎僅開出7張，創下史上最低紀錄，反觀200萬元特獎則開出18張，為歷史次高；有趣的是，兩大超商公布開立發票中了千萬大獎的民眾，都是購買飯糰。

全家便利商店9-10月中獎發票，共開出1張特別獎1000萬元，是在台北市福林店，花費27元購買鮪魚飯糰幸運中獎。特獎200萬元也開出1張，在北市金信店開出，消費者花費109元購買零食，幸運獲獎。

頭獎20萬元則開出4張，分別在桃園觀音新坡店與觀音大觀店、北市台科店、屏東長治德和店，消費者多半購買飲料商品。其中北市台科店的消費者，只花26元購買瓶裝水就得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開1百萬元獎，全家開出1張，這位消費者於新竹橫山致豐店購買Let’s café幸運獲獎。

統一超商公布有1位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者；另外，雲端發票專屬獎有4位百萬得主。1位獲得千萬大獎的民眾，是在台北市萬華區萬忠門市購買43元御飯糰、飲品等商品。

特獎200萬元部分共有4位得獎者；1人在新竹市香山區岦湖門市購買共93元的咖啡；1人在台北市千成門市購買共63元的咖啡及優酪乳；1人在新北汐止區湖前門市購買共10元統一奶茶；1人在新北板橋區勝多門市花費共395元購買民生用品。

另外，4位雲端發票專屬獎百萬得主，1人台北信義區北醫大在門市購買18元綠茶；1人於高雄前鎮區揚揚門市購買55元咖啡；1人於新北汐止區矽功門市購買統一麵包及飲品共65元；1人則是在桃園龜山的忠湖門市購買25元御飯糰。

(中時 )