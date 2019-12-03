今年8月在紐約曼哈頓發現三個疑似炸彈的高壓鍋，其中一處是鄰近曾發生911恐襲的世貿車站。警方事後確認并非炸彈，發佈相片通緝嫌犯，不出一會兒工夫，即辨明曾因販毒被捕的兇嫌葛瑞芬(Larry Griffin II)。

聯邦調查局(FBI)據傳至少擁有6億4100萬張臉孔照片和絕大多數美國人的身分資料，紐約市警局當時使用「人臉識別」(Facial Identification Section，簡稱FIS)，即辨明曾因販毒被捕的兇嫌葛瑞芬(Larry Griffin II)，再比對葛瑞芬的社群媒體帳號；當天他的的姓名和照片已發到紐約每位警察的手機，隨即當晚落網，被控放假炸彈等三項罪名。

聽起來警方透過FIS迅速逮人且未造成傷亡，不過這是個雙面刃，另一方面FIS軟體為科技公司、執法單位、商業利益、數據掮客和第三方機構利用，大眾無法擁有隱私權的狀態下，可能釀成看不見的後果

人們處處遭監視，包括街頭上的任一個角落，科技公司透過人們在社群媒體、交友網站、修圖軟體等主動上傳的照片，以及公共場合的攝影機獲得大量資訊，用以加入演算法精準辨識人臉；警察可在無搜索票或證據的情況下隨時檢索。

不過因為蒐集越來越多資料下，演算法相當精確，國家標準局去年測試40家開發商的127條臉部辨識演算法，錯誤率僅0.2%。

(中時電子報)