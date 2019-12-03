18歲桌球好手林昀儒帶著2019國際桌總ITTF男子桌球世界盃銅牌風光返台，而他今年賽季表現搶眼，不但入圍ITTF 2019年最佳男運動員，在男子桌球世界盃比賽期間，還被ITTF官網編輯撰文稱讚是「新一代黃金左手」

ITTF官網編輯馬歇爾（Ian Marshall）指出，林昀儒在男子桌球世界盃排在大會男單第7種子，晉級路上先後擊敗過第15種子瑞典好手卡爾森（Kristian Karlsson）、第4種子巴西一哥卡德拉諾（Hugo Calderano），成為最後本屆男子世界盃4強當中最年輕的選手。

馬歇爾補充，左手持拍的林昀儒在桌球場上的表現，儼然新一代黃金左手，而國際桌壇「黃金左手」這個封號過去屬於在1970到80年代相當知名的前南斯拉夫名將史提潘契奇（Anton Stipancic），現在，換小林用他靈敏的擊球和出色的技巧，撼動全世界桌球迷的心，可以說是史提潘契奇的翻版。

雖然林昀儒不是男子桌球世界盃賽史最年輕4強球員，卻是第一次參加這項賽事就打進4強的最幼齒選手，之前的紀錄是他在本屆男子世界盃4強對手、中國大陸好手樊振東締造，2015年男子世界盃，當時首度參賽的樊振東以18歲又268天年紀挺進4強，而今年首度挑戰男子世界盃的林昀儒，打進4強時是18歲又105天，比樊振東早了163天。

(中時 )