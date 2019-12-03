政論節目都在討論總統大選、砂石案，民眾黨似乎被邊緣化，民眾黨不分區立委參選人蔡壁如3日接受廣播節目指出，她沒有要幫國民黨參選人韓國瑜說話，但細漢偷挽匏，之後改過自新就好了，不必用簡單一句話貼人家標籤、抹泥巴，民眾黨也不符合這個調性。

由於民眾黨沒有母雞，幾乎在媒體上都看不見民眾黨，政論節目每晚都在討論總統大選、砂石案，蔡壁如表示，沒有要替韓國瑜講話，但細漢偷挽匏，若能改過自新就好了，不必用簡單一句話貼人家標籤、抹泥巴，且民眾黨也不符合這個調性。

此外，「卡神」楊蕙如遭起訴，民眾黨在臉書發文稱1450不是網路傳說，蔡壁如今對此說，市長柯文哲2014年出來選，被封為網軍始祖，年輕人自發性在網路聲援，柯成功後，成為研究模式，2016年開始有人做，2018年達到登峰造極。

蔡壁如說，從大數據統計發現，最近提到共諜案國民黨、民進黨各自解讀，但民眾黨很少討論，這是因為民眾黨的黨員太理性，用科學、專業敘述。

(中時 )