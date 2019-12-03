針對6搶1的主辦權問題，體育署長高俊雄上午召開記者會說明。（李弘斌攝）

為了明年的「6搶1奧運最終資格賽」主辦權歸屬，中華棒協、中職聯盟昨天又發生明互嗆，今年初見證雙方簽訂合作協議書的體育署長高俊雄今天表示，合作模式一定會有，只是可能微調，近期他就會拜訪中職會長吳志揚與棒協理事長辜仲諒，尋求解決模式，也再次呼籲各方「同心協力、邁向勝利」。

棒協昨天表示，有關6搶1的「賽事舉辦」部分，由於中職股東結構改變，由4隊增為5隊，Lamigo球團也轉賣給日本樂天企業，因此期待三方協議書做修改調整，符合現狀後再行決定。中職則說合作協議書是經體育署見證後公布周知，要求依照三方共同簽署的內容執行，組、訓、參賽與主辦賽事均由中職負責。

雖說是三方協議，但高俊雄今天強調體育署是「見證人」，對於中職、棒協的協議不方便表達意見。高俊雄指出，回顧到今年1月31日簽訂合作協議書的記者會，吳志揚與辜仲諒都展現出高度智慧，相信一起打好比賽的初衷沒有改變。

高俊雄表示，此前12強棒球賽的組訓賽交由中職辦理，祕書長馮勝賢的確發揮溝通協調的角色，中職4隊也都做出貢獻。預賽舉辦則交給棒協。「假設對合約的看法不同，6搶1採取另一合作模式，也有可能，合作模式一定會有，只是可能微調。」

至於化解雙方歧見、展開備戰的時間表，高俊雄坦承目前很難訂定，僅強調情蒐部分要先啟動。12強總教練洪一中辭職的遺缺部分，高俊雄則說：「中華隊回國時我去接機，有肯定洪一中總教練這次領軍的表現，也表達希望他續任的想法，但目前這個階段尚未談到總教練人選。」

高俊雄強調，12強複賽他到東京觀戰，等確定必須打6搶1才能拿到東京奧運門票，在場的富邦、中信、味全高層都表達全力支持的態度。總教練雖然未定，但包括黃甘霖、王建民等助理教練，應該都可以繼續貢獻力量，高俊雄相信中職、棒協能以雙方的高度與智慧，延續國內民眾對棒球的感動。

(中時 )