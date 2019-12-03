洪志恒拿出當年選舉公報，指陳玉珍用假學歷參選。（李金生攝）

洪志恒指陳玉珍散發的衛生紙盒，又改用日本帝國大學學歷，前後反覆矛盾。（李金生攝）

剛好「路過」地檢署的陳滄江，替洪志恒加油打氣。（李金生攝）

10搶1的金門立委選戰硝煙已起，洪志恒今（3）日上午到地檢署申告現任立委陳玉珍用假學歷騙鄉親18年，涉違反選罷法和行使偽造私文書等罪嫌。陳玉珍則強調「真金不怕火煉」不隨之起舞，將選擇適當時機報告真相，讓鄉親知道誰才是說謊的人。

洪志恒指曾3任縣議員的陳玉珍，28歲時第1次用日本帝國大學畢業的學歷參選，問題是該校已在1947年隨日本戰敗取消，不知年紀輕輕的她是如何拿到文憑？後來她又參選2次縣議員，卻是用日本九州大學畢業的學歷，讓人質疑前後矛盾，也不合情理，顯然其中有鬼。

洪志恒並說，現在陳玉珍散發的衛生紙盒，又改用日本帝國大學學歷，真的是反覆不斷，騙了鄉親整整18年，她應該有勇氣出來面對，一次講清楚才對。

另位參選人前縣議員陳滄江，也剛好騎單車「路過」地檢署，還在大門口替洪志恒加油打氣。他強調「誠信」和品德最重要，任何人都不該用假學歷，否則真的是丟人現眼，難以向鄉親交代。

陳玉珍則透過國會辦公室發出聲明，強調她的學歷絕對是「貨真價實」、「真金不怕火煉」，她不會隨之起舞，但會擇期召開記者會向鄉親報告。

(中時 )