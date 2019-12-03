媒體報導，民眾黨立委候選人李旻蔚競選團隊，在新北市三重區街頭上，掛起數個與總統蔡英文合照看板，且宣稱有經民進黨同意。民進黨發言人何博文今鄭重駁斥，「這是標準的說謊行為」。請李旻蔚候選人、團隊及相關後援會自重，莫要持續散播不實言論之劣等選舉謊話。

何博文強調，不管是蔡英文總統還是民進黨，在三重選區唯一支持的候選人是本黨籍現任立委余天，絕無可能同意李旻蔚可合掛蔡英文總統看板情事。

何博文表示，早在上個月1日就有許多支持者跟黨中央表示，網路上流傳民眾黨立委參選人李旻蔚及蔡英文總統的文宣合照，為其立委選舉作宣傳，已嚴重混淆民進黨支持者的認知。

他說，當時民進黨中央已嚴正聲明，余天委員為本黨新北市第三選區立委參選提名人，也是蔡英文總統及民進黨全體於此區唯一支持的參選人。未料李旻蔚團隊不僅沒有悔意，反將網路文宣實體化，陸續在三重街頭林立與蔡英文總統的合照看板及宣傳物，企圖持續造成蔡英文總統在該選區並非只有支持余天一人的假象，同時謊稱是經民進黨同意的行為。

何博文表示，歡迎他黨候選人表達對蔡英文總統的支持，但對於這樣的選舉騙術，完全難以苟同。

何博文強調，民進黨新北市黨部評委會已通過李旻蔚脫黨代表他黨參選除名一案，已轉交黨中央中評會，全案按本黨相關作業程序進行中。呼籲新北市三重區支持者唯一支持蔡英文總統、卓榮泰主席及民進黨全體力挺的余天立法委員。

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(中時 )