《聯合報》報導，美國國務院亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）在華府一場研討會上指出，美方信守《台灣關係法》與美中三公報，且不稱台灣為國家。對此，外交部發言人歐江安表示，相關情形外交部與駐美代表處都有掌握；至於「不會稱台灣為國家」這句話的意思，應該要由美方來回答，台美關係友好緊密互信深厚，不認為是對台美關係釋出警訊。

史達偉（David Stilwell）2日出席「布魯金斯研究院」舉辦的研討會，提及上任後訪問日本、澳洲等多地，展現美方對區域的承諾與支持。《聯合報》記者提問，既然透過訪問日本等亞洲國家展現美國支持，是否計畫訪問台灣以展現美國對台灣的支持？

史達偉回答說：「你提到國家，你知道美國信守《台灣關係法》與三公報，我遵從也支持這點，而且我不會稱台灣為國家。」

歐江安指出，史達偉助卿對台灣友好，此外美國政府高層，如副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿龐培歐（Mike Pompeo），均曾在公開演說中肯定台灣的民主自由對國際社會貢獻。中華民國台灣是主權獨立國家，我國的民主、自由、人權及法治發展等成就，也獲得理念相近國家及國際社會的高度肯定。我們也看到美國在川普政府主導下，信守《台灣關係法》與《六項保證》，履行了對台灣的安全承諾，目前五度對台軍售，包含出售F-16V戰機、M1A2戰車等，都充分反映出川普政府對台灣一貫友好支持。

歐江安說，台灣的民主、自由、人權、法治也深獲美國以及理念相近國家肯定，目前台美關係緊密友好互信深厚，我們相信會在互惠互信原則之下，在既有的友好基礎之上穩健持續深化台美全方位夥伴合作關係。

至於史達偉的說法是否在針對深綠團體激進主張？歐江安認為，這是過分政治解讀，「我們認知台美關係是前所未有友好，相關的言行與對台灣的支持反映出台美關係深厚，不需要特別去看待一句話把它放大，放到自己內政選舉的背景框架，我相信不是史達偉的本意。」

針對「不會稱台灣為國家」這句話，歐江安說，她不方便代替美方回答他的意思，美方的意思應該由美方回答，這是最精準的。「我們接觸到的訊息是台美關係友好緊密互信深厚，我們不認為這是對台美關係釋出警訊，至少我方沒接獲相關警訊，我們目前是正面看待台美關係。」

(中時 )