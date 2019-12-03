警方在西湖鄉發現4名大一學生，不知所措地徘徊路口，上前關心才得知他們搭錯車迷路了。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣4名大一學生23日相約坐火車返家，準備從學校轉乘公車到火車站，卻因人生地不熟，搭往西湖鄉的班次，公車一路往偏遠山區行駛，大學生們察覺有異趕緊下車，恰逢巡邏員警經過，警方以巡邏車接送他們到10公里外的苗栗火車站，結束1場返鄉迷航驚險記。

4名大一大學生就讀苗栗某大學，分別來自台北、桃園、高雄等縣市，因不熟苗栗縣大眾運輸行駛路線，誤乘開往與火車站反方向的班次，警方指出，下午1時許，發現大學生神情慌張地徘徊西湖鄉五湖村119縣道與苗34線路口，巡邏員警主動向前關心，才知道他們等不到車回去，想用走的又迷路。

通霄警分局高湖派出所警員鄒孟軻表示，該4名同學就讀大學後，第1次相約至苗栗火車站搭車返鄉，因不熟悉苗栗客運公車路線與行車方向，糊里糊塗搭上反方向開往西湖鄉的班車，但西湖返回苗栗市的班次很少，故用巡邏車載送，順利讓他們搭上火車返鄉。

大學生向警方表示，當發現公車一路開往遍遠山區時，他們就趕緊下車，原想坐公車回去，但等了很久都沒車，於是改由步行，卻又搞不清楚方向，感謝警方熱心幫助。

(中時 )