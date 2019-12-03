意象書法家陳世憲現場揮毫寫下白河兩字。（莊曜聰攝）

陳世憲是白河出身，因此選在故鄉舉辦捐贈儀式。（莊曜聰）

白河出身的陳世憲是知名意象書法家，他的創作有別傳統書法，字裡行間充滿感情，他並自創「地誌書法」，書寫地名同時也傳達字面背後的故事，3日他在白河圖書館舉行記者會，宣布將創作的台灣地名作品版權捐出，只要不做為商業販賣使用，一般民眾都能從他的網站自由下載使用。

陳世憲近年陸續創作，相關的「地誌書法」地名作品已經有上百件，有些印成書包，有些印成衣服、裝飾品等，相當多元，他帶著這些作品在記者會上展示，也現場揮毫，以紅綠雙色墨蹟寫下「白河」二字，代表蓮花意象，由白河區長蕭福清代表區公所受贈。

陳世憲自小就開始接觸書法，每天研究創作，曾潛居在家中以舊豬舍改建的書法工作室13年，發展出獨特風格的「意象書法」。雖然曾被人戲稱是「鬼畫符」，但因風格迥異且有趣，逐漸嶄露頭角，除了在受邀在國內展出外，也多次前往歐洲、美國、日本等地，還結合鋼琴、小提琴等音樂表演現場揮毫，引人入勝。

陳世憲說，白河開始，他還寫了高雄、嘉義、屏東、宜蘭、花蓮等許多與地名相關的作品，就是希望想這塊土地多做點事，「為台灣所寫的，全部捐給台灣當然最好」，也希望台灣多了解地名背後的意涵；作品圖像將置放於個人網站供人下載，在非商業用途的前提下都可自行運用。

(中時 )