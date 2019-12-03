今年12月20日，是澳門主權移交大陸20週年。人民大會堂今天（3日）舉行座談會，紀念《澳門基本法》實施20週年。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書致詞時對全面準確有效實施《澳門基本法》提出4點希望。

這4點希望分別是：一，嚴格依照《憲法》和《澳門基本法》實施治理；二、依法行使中央對澳門特區的全面管治權和澳門特區的高度自治權；三、繼續建立健全維護國家安全的制度機制；四、持續加強《憲法》與《澳門基本法》的宣傳推廣。

栗戰書表示，第一，嚴格依照《憲法》和《澳門基本法》實施治理。回歸完成了澳門憲制秩序的巨大轉變，國家《憲法》和《澳門基本法》共同構成了澳門特區的憲制基礎，共同確立了澳門特區的憲制秩序。

依法治澳，首先是依據《憲法》和《澳門基本法》治澳。堅持「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治，正確實施《澳門基本法》，必須符合《憲法》的原則和相關規定。在特別行政區，不存在一個脫離憲法的「憲制」，也不存在一個脫離憲法的「法治」。

第二，依法行使中央對澳門特區的全面管治權和澳門特區的高度自治權。中央對澳門特區擁有全面管治權，講的是主權層面的問題，中央授予澳門特區高度自治權，講的是主權行使層面的問題。

中央的全面管治權是授權澳門特區實行高度自治的前提和基礎，授予澳門特區高度自治權是中央對澳門特區行使全面管治權的體現，兩者相互聯繫、內在一致，任何情況下都不能將這兩者割裂開來、對立起來。

第三，繼續建立健全維護國家安全的制度機制。國家安全是國家生存發展的基本前提，維護國家安全是包括澳門同胞在內的全國人民的根本利益所在。在「一國兩制」實踐中，維護國家安全就是要堅守習近平總書記強調的「三條底線」，即絕不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威、利用特別行政區對內地進行滲透破壞的活動。

第四，持續加強《憲法》與《澳門基本法》的宣傳推廣。黨的十九屆四中全會明確提出，「加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神」。

希望澳門特區高度重視公職人員《憲法》和《基本法》的宣傳培訓工作，並具體體現在公職人員招錄、履職、考核等工作過程中，塑造一支政治、法律和專業能力都過硬的管治團隊。要在青少年中加強《憲法》和《基本法》的宣傳教育，注重培養他們尊崇國家憲制、尊重《基本法》權威、維護社會法治的意識，努力將他們培養成為愛國愛澳、奮發有為的新時代棟梁。

(中時 )