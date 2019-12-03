台中市長盧秀燕3日在中部7縣市空汙治理緊急會報，對中火祭出重懲，針對原規定的1104萬公噸燃煤許可量，11月27日超出到1108萬公噸，今天對中火開出第一份裁處書，將開罰300萬元的罰緩，並要求中火10天內改善，如果中火不守法，市府將會對中火按次處罰，不排除撤銷1至2張操作許可證。
盧秀燕今天邀集彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣及嘉義市等，舉行中部7縣市首長會議，不滿中央放寬中火燃煤許可量10％，7縣市為了捍衛台中天空硬起來。
台中市環保局規定明年1月25日的生煤燃燒許可量為1104萬公噸，盧秀燕再施鐵腕，今天依《空氣汙染防制法》、《固定汙染源設置操作》及《燃料使用許可證管理辦法》及《台中市管制生煤自治條例》，對中火開出第一份裁處書，開罰300萬元的罰緩。
盧秀燕強調，中火必須在10天內改善，如果中火不守法，市府將會對中火按次處罰，不排除撤銷1至2張操作許可證。
(中時 )
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