立法院長蘇嘉全(右)今日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫(左)。 (蘇嘉全院長辦公室提供)

立法院長蘇嘉全等人今日上午於立法院接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。蘇嘉全表示，明年大選對台灣人民來說是一個選擇，未來是向西方民主國家看齊，還是跟中國威權政府靠在一起，台灣人民會用選票反映。

今日會面，台灣方除蘇嘉全外，尚有立法院秘書長林志嘉、外交部次長徐斯儉、台日關係協會副秘書長謝柏輝等人共同出席。

蘇嘉全提到，台灣與日本同是民主國家，人民共享自由、民主與人權，有別於中國的威權體制。蘇嘉全表示，英國於1997年將香港主權移交給中國，但是中國卻未履行與英國簽訂50年不變的諾言，僅22年就改變對港政策，且剝奪港人自由與人權，引起香港人民反彈，走上街頭遊行抗議。

蘇嘉全表示，這幾年來台灣與日本的關係，在大橋光夫台日兩邊奔走下，雙方在文化、觀光，甚至包含國會之間的交流都相當緊密。「日華議員懇談會」會長古屋圭司，在今年10月率領日本朝野政黨等多名議員來台參加國慶慶典，也參與了國慶花車遊行。展現台日兩國深厚的友誼。

大橋光夫表示，這次來台灣主要目的為參加「第4屆台日海洋合作對話」會議，大橋光夫說，今年日本多位跨黨派國會議員抵台參與國慶相關活動，是史上第一次，格具意義。

大橋光夫指出，今年10月在「第44屆台日經貿會議」中簽屬四項協議，除推動台日實質經貿發展外，未來日本將持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)、世界衛生組織(WHO)等國際組織並願意從旁協助，使台日兩國關係更上層樓，進而強化台日兩國關係。

(中時 )