國民黨總統參選人韓國瑜呼籲民調支持蔡英文，國民黨副總統參選人張善政上午接受Yahoo TV彭博士觀風向訪問時表示，這是聰明的鬼點子，也是韓自己想出來的，因為蔡英文沒收公投，韓國瑜要沒收民調。

張善政被問到，民調支持蔡英文，是否出自國政顧問團的建議，張善政說，國政顧問團不會牽涉選舉策略，這個「 聰明的鬼點子」是韓國瑜想的，因為韓國瑜曾說過，蔡英文沒收公投，他要沒收民調。

對於未來國政配當選後，國政顧問團的召集人會不會又回去當部長，張善政說，召集人當然要找有資歷的，但未來回去內閣當部長應該比例非常低 。

主持人詢問張善政被戲稱是「張善後」，張善政一語帶過，說他就明年就是要幫蔡英文善後，並回復機關應有的文化，不再出現類似憲兵拍片影射韓國瑜是匪諜等情事。

至於被問到選前開支票的問題，張善政說，國政顧問團的財政金融組都有把關，但有些支票不是錢而是體制的，像是他主張成立數位創新委員會、成立體育部、觀光部等等，他也請民眾放心，所開支票還是要經過立法院審議才能落實，如果民眾不支持，政府不可能硬幹。

(中時 )